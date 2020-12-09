Trabalhar aos domingos e feriados: o que diz a legislação?

Final de semana chegando e com ele também vem a expectativa de poder descansar após uma semana de trabalho. Mas e quando sua rotina de serviço não vai parar pelos próximos dias e você continuará com suas obrigações mesmo sendo final de semana ou, porventura, um feriado? Nesta edição do Retrabalho, Alberto Nemer esclarece as principais dúvidas relacionadas com base no que diz a legislação trabalhista sobre o trabalho aos domingos e feriados. Sobre os domingos, o comentarista explica, por exemplo, que "entende-se que é plenamente possível e não há qualquer vedação. A Constituição Federal diz que o repouso é preferencialmente aos domingos, mas sem obrigação, salvo em previsão de convenção coletiva". Ouça as explicações completas!