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Trabalhar aos domingos e feriados: o que diz a legislação?

Ouça os esclarecimentos do jurista Alberto Nemer

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 16:44

Publicado em 

09 dez 2020 às 16:44
Alberto Nemer analisa o que diz a legislação sobre o trabalho aos domingos e feriados Crédito: Marc Mueller/Pexels
Final de semana chegando e com ele também vem a expectativa de poder descansar após uma semana de trabalho. Mas e quando sua rotina de serviço não vai parar pelos próximos dias e você continuará com suas obrigações mesmo sendo final de semana ou, porventura, um feriado? Nesta edição do Retrabalho, Alberto Nemer esclarece as principais dúvidas relacionadas com base no que diz a legislação trabalhista sobre o trabalho aos domingos e feriados. Sobre os domingos, o comentarista explica, por exemplo, que "entende-se que é plenamente possível e não há qualquer vedação. A Constituição Federal diz que o repouso é preferencialmente aos domingos, mas sem obrigação, salvo em previsão de convenção coletiva". Ouça as explicações completas!
Retrabalho - 09-12-20

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