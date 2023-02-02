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Retrabalho

Trabalhar 4 dias na semana: mais descanso ou sobrecarga de trabalho?

Para atender a demanda pós pandemia, essa nova modalidade começa a ser adotada no Brasil

Publicado em 02 de Fevereiro de 2023 às 11:07

Publicado em 

02 fev 2023 às 11:07
Calendário, feriados
Calendário Crédito: Pixabay
O mundo do trabalho passa por constantes transformações e, depois da pandemia, as mudanças ocorrem em uma velocidade ainda maior. Tudo isso para se adaptar à nova realidade dentro do ambiente corporativo. As mudanças podem ser implementadas para valorizar a saúde mental e oferecer equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Para atender a demanda após o período pandêmico, uma nova modalidade começa a ser adotada no Brasi: a semana de quatro dias de trabalho. Mas quais seriam as vantagens e desvantagens desse modelo? Qualquer empresa pode adotar a semana de trabalho mais curta? Tema para Alberto Nemer e Cássio Moro nesta edição do "Retrabalho". Ouça a conversa completa!
Retrabalho - 02-02-23.mp3

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