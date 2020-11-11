Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ELEIÇÕES 2020

Trabalhador precisa ser dispensado no dia da eleição? Entenda

Ouça as explicações de Alberto Nemer e Cássio Moro

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 16:35

Publicado em 

11 nov 2020 às 16:35
Necessidade ou não da dispensa para votar é destaque no Retrabalho Crédito: Divulgação
No próximo domingo (15) acontece o primeiro turno das eleições municipais deste ano. Nesta edição do Retrabalho, Alberto Nemer e Cassio Moro analisam se o trabalhador precisa ser dispensado para votar. Há previsão na legislação trabalhista e eleitoral quanto ao assunto? Ouça a explicação!
Retrabalho - 11-11-20
Segundo Nemer, não: "Não há nenhuma legislação específica, sobre essa dispensa, a não ser para os mesários. Por sua vez, passa-se a ter um conflito com relação ao direito de exercício da cidadania, dentro da democracia. Acredito que deva prevalecer o bom senso, sempre. Não há obrigatoriedade, mas precisa ser discutido e analisado entre as duas partes", defende.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados