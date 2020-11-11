Trabalhador precisa ser dispensado no dia da eleição? Entenda

No próximo domingo (15) acontece o primeiro turno das eleições municipais deste ano. Nesta edição do Retrabalho, Alberto Nemer e Cassio Moro analisam se o trabalhador precisa ser dispensado para votar. Há previsão na legislação trabalhista e eleitoral quanto ao assunto? Ouça a explicação!

Segundo Nemer, não: "Não há nenhuma legislação específica, sobre essa dispensa, a não ser para os mesários. Por sua vez, passa-se a ter um conflito com relação ao direito de exercício da cidadania, dentro da democracia. Acredito que deva prevalecer o bom senso, sempre. Não há obrigatoriedade, mas precisa ser discutido e analisado entre as duas partes", defende.