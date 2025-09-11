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Retrabalho

Trabalhador pode ser monitorado em home office? Entenda!

Ouça as análises dos comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro

Publicado em 11 de Setembro de 2025 às 11:15

Publicado em 

11 set 2025 às 11:15
Trabalho em home office
Trabalho em home office Crédito: Pixabay
Nesta semana foi destaque a notícia que o Itaú demitiu cerca de 1 mil funcionários em regime híbrido ou remoto, segundo o Sindicato dos Bancários. A decisão foi tomada após uma avaliação da produtividade no home office. Em nota enviada ao portal "G1", o banco diz que a decisão foi tomada após uma “revisão criteriosa de condutas relacionadas ao trabalho remoto e registro de jornada”. O caso chama a atenção: como medir a produção? É adequado monitorar o computador do empregado? Como pode ocorrer o controle de jornada e produtividade dos colaboradores? Os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro explicam nesta edição do "Retrabalho". Ouça a conversa completa!
Retrabalho - 11-09-25

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