Trabalhador é obrigado a gravar vídeos para o TikTok da empresa? Especialistas explicam!

Nos últimos tempos tem se tornado comum notícias de empresas que colocam os seus funcionários para gravar vídeos nas redes sociais, como o TikTok. São comuns os casos de trabalhadores que divulgam os produtos e serviços da empresa na plataforma, ou participam de trends com os colegas. A prática pode ser vista como um momento de "descontração" no ambiente corporativo ou o trabalhador não é obrigado a desviar da sua função para produzir esse tipo de conteúdo? Este é o tema em destaque nesta edição do Retrabalho, com os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro. Ouça a conversa completa!