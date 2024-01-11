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Retrabalho

Trabalhador é obrigado a gravar vídeos para o TikTok da empresa? Especialistas explicam!

São comuns os casos de trabalhadores que divulgam os produtos e serviços da empresa na plataforma

Publicado em 11 de Janeiro de 2024 às 11:36

Publicado em 

11 jan 2024 às 11:36
TikTok
TikTok Crédito: Pixabay
Nos últimos tempos tem se tornado comum notícias de empresas que colocam os seus funcionários para gravar vídeos nas redes sociais, como o TikTok. São comuns os casos de trabalhadores que divulgam os produtos e serviços da empresa na plataforma, ou participam de trends com os colegas. A prática pode ser vista como um momento de "descontração" no ambiente corporativo ou o trabalhador não é obrigado a desviar da sua função para produzir esse tipo de conteúdo? Este é o tema em destaque nesta edição do Retrabalho, com os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro. Ouça a conversa completa!
CBN - Retrabalho - 11-01-24

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