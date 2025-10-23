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Retrabalho

Trabalhador deve ter o direito de escolher o modelo de vínculo?

Ouça detalhes na participação do comentarista Alberto Nemer

Publicado em 23 de Outubro de 2025 às 11:07

Publicado em 

23 out 2025 às 11:07
Carteira de trabalho e previdência social
Carteira de trabalho e previdência social Crédito: Fernando Madeira
Terceirização, pejotização e outras modalidades contratuais. Nesta edição do "Retrabalho", com o comentarista Alberto Nemer, o assunto em destaque são os modelos de vínculo de trabalho. No terceiro trimestre de 2024, cerca de 1,7 milhão de pessoas tiveram os aplicativos como principal fonte de renda, trabalhando por meio de plataformas digitais. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apesar de representar apenas 1,9% do total de trabalhadores do setor privado, o número indica um crescimento em relação ao quarto trimestre de 2022, quando 1,3 milhão de pessoas (1,5% do total) estavam envolvidas nesse tipo de atividade. O comentarista defende que o trabalhador deve ter o direito de escolher o modelo de vínculo que melhor se adapta à sua realidade. Ouça a conversa completa!
Retrabalho - 23-10-25

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