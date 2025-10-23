Terceirização, pejotização e outras modalidades contratuais. Nesta edição do "Retrabalho", com o comentarista Alberto Nemer, o assunto em destaque são os modelos de vínculo de trabalho. No terceiro trimestre de 2024, cerca de 1,7 milhão de pessoas tiveram os aplicativos como principal fonte de renda, trabalhando por meio de plataformas digitais. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apesar de representar apenas 1,9% do total de trabalhadores do setor privado, o número indica um crescimento em relação ao quarto trimestre de 2022, quando 1,3 milhão de pessoas (1,5% do total) estavam envolvidas nesse tipo de atividade. O comentarista defende que o trabalhador deve ter o direito de escolher o modelo de vínculo que melhor se adapta à sua realidade. Ouça a conversa completa!