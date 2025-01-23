Tire suas dúvidas sobre férias e direitos de trabalhadores expostos ao sol!

Férias, verão, altas temperaturas! Nesta edição do “Retrabalho”, os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro esclarecem dúvidas referentes à dinâmica de trabalho nessa época do ano. Sobre férias, por exemplo. Quem tem direito a férias? O mês de janeiro costuma ser preferência na hora de tirar as férias. Mas, afinal, posso escolher o período? E “dividir”? E a “venda” de férias? Outro assunto em destaque são os direitos dos trabalhadores expostos ao sol. O trabalho exposto ao sol é considerado insalubre? Há limites de tolerância para exposição ao calor? Empresa é obrigada a fornecer filtro solar? Ouça a conversa completa!