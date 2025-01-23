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Retrabalho

Tire suas dúvidas sobre férias e direitos de trabalhadores expostos ao sol!

Acompanhe com os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro

Publicado em 23 de Janeiro de 2025 às 11:44

Publicado em 

23 jan 2025 às 11:44
Férias, Viagem, Mesa de Escritório, Pé na Água
Férias, Viagem, Mesa de Escritório, Pé na Água Crédito: Pixabay
Férias, verão, altas temperaturas! Nesta edição do “Retrabalho”, os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro esclarecem dúvidas referentes à dinâmica de trabalho nessa época do ano. Sobre férias, por exemplo. Quem tem direito a férias? O mês de janeiro costuma ser preferência na hora de tirar as férias. Mas, afinal, posso escolher o período? E “dividir”? E a “venda” de férias? Outro assunto em destaque são os direitos dos trabalhadores expostos ao sol. O trabalho exposto ao sol é considerado insalubre? Há limites de tolerância para exposição ao calor? Empresa é obrigada a fornecer filtro solar? Ouça a conversa completa!
CBN - Retrabalho - 23-01-25.mp3

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