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Retrabalho

Tira-dúvidas de fim de ano: horas extras, trabalho aos domingos e "venda" de férias

As informações são dos comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro

Publicado em 15 de Dezembro de 2022 às 11:20

Publicado em 

15 dez 2022 às 11:20
Trabalho presencial com distanciamento e uso de máscara
Trabalho  Crédito: Maxime Utopix/Pixabay
Nesta edição do "Retrabalho" os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro esclarecem as principais dúvidas do direito trabalhista relacionadas a essa época de fim de ano. já estamos no finalzinho do ano de 2022 e dezembro é onde se comemoram datas especiais, como Natal e Ano Novo. Em algumas empresas, antes dessas datas, profissionais acabam "trabalhando mais", em formato de horas extras. O que, afinal, caracteriza por ser hora extra? Eles explicam! Outro assunto é o da "venda" de férias.
Retrabalho - 15-12-22.mp3

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