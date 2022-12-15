Tira-dúvidas de fim de ano: horas extras, trabalho aos domingos e "venda" de férias

Nesta edição do "Retrabalho" os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro esclarecem as principais dúvidas do direito trabalhista relacionadas a essa época de fim de ano. já estamos no finalzinho do ano de 2022 e dezembro é onde se comemoram datas especiais, como Natal e Ano Novo. Em algumas empresas, antes dessas datas, profissionais acabam "trabalhando mais", em formato de horas extras. O que, afinal, caracteriza por ser hora extra? Eles explicam! Outro assunto é o da "venda" de férias.