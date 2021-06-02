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Retrabalho

Tem lei, mas é obrigatória a dispensa da gestante do trabalho presencial na pandemia?

Alberto Nemer recebe o advogado e coordenador-Geral de Relações do Trabalho e Sindical da CNSaúde, Clovis Queiroz Neto

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 17:28

Publicado em 

02 jun 2021 às 17:28
Gravidez, grávida
Lei determinou o afastamento de gestantes do trabalho presencial Crédito: Pexels
A lei 14.151, de 12 de maio de 2021, volta a ser destaque no Retrabalho. O texto determina o afastamento de gestantes do trabalho presencial, no período da pandemia da Covid-19. Afinal, é obrigatório o afastamento de grávida do trabalho durante esse período? Quem nos ajuda a responder é Alberto Nemer e o convidado desta edição, o advogado Clóvis Queiroz Neto, especialista em Direito do Trabalho e coordenador-geral de Relações do Trabalho e Sindical da Confederação Nacional de Saúde (CNSaúde). Ele atua desde 2000 como representante empresarial na formulação de políticas públicas de segurança e saúde no trabalho (SST) no âmbito do Ministério da Economia. Ouça:
Retrabalho - 02/06/2021

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