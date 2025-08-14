Tarifaço leva empresas brasileiras a adotarem férias coletivas; entenda o que é!

O impacto provocado pelo tarifaço do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre exportações brasileiras tem levado empresas a adotarem férias coletivas aos funcionários numa tentativa de ganhar tempo enquanto medidas de socorro não são implementadas. Foi estabelecida sobretaxa de 50% para produtos brasileiros que entram no maior mercado consumidor do mundo, com cerca de 700 exceções que serão tarifadas em 10%. Segundo informações do "G1", empresas do setor madeireiro no Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso anunciaram que concederão férias coletivas aos trabalhadores em razão da tarifa. Nesta edição do "Retrabalho", o comentarista Cássio Moro fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!