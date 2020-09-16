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ANÁLISE DO RETRABALHO

Suspensão de contrato vai impactar no valor do 13° salário e férias?

Ouça as explicações de Alberto Nemer e Cássio Moro na edição desta quarta-feira (16) do Retrabalho!

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 15:53

Publicado em 

16 set 2020 às 15:53
Carteira de trabalho Crédito: Ana Volpe/Agência Senado
Nesta edição do Retrabalho, Alberto Nemer e Cássio Moro discutem um tema que mobiliza, nas últimas semanas, a atenção de juristas no âmbito do direito do trabalho. Os comentaristas analisam se o 13º salário - um dos benefícios mais esperados pelos trabalhadores brasileiros - será ou não impactado para aqueles que tiveram seu contrato de trabalho suspenso ou até meso a jornada reduzida devido à pandemia do novo coronavírus. Como fica o direito à concessão de férias?
"A regra é clara e lógica! A suspensão do contrato que durou três meses resulta num 13º salário que não é o integral,mas 9/12 avos do salário", explica Moro. Assim como Nemer pontua que deve-se observar as férias pelo período aquisitivo, que pode resultar num adiamento se comparada ao período anterior. 
Ouça a explicação:
Retrabalho - 16-09-20

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