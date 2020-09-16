Suspensão de contrato vai impactar no valor do 13° salário e férias?

Nesta edição do Retrabalho, Alberto Nemer e Cássio Moro discutem um tema que mobiliza, nas últimas semanas, a atenção de juristas no âmbito do direito do trabalho. Os comentaristas analisam se o 13º salário - um dos benefícios mais esperados pelos trabalhadores brasileiros - será ou não impactado para aqueles que tiveram seu contrato de trabalho suspenso ou até meso a jornada reduzida devido à pandemia do novo coronavírus. Como fica o direito à concessão de férias?