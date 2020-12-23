STF define correção de dívidas trabalhistas pela Selic e IPCA-E

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, na última sexta-feira (18), que as dívidas trabalhistas serão corrigidas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) - na fase pré-judicial - e pela taxa Selic - a partir da citação. Antes, era aplicada a Taxa Referencial (TR) para correção monetária em processos envolvendo dívidas trabalhistas. O entendimento da Corte prevalece até que seja aprovado um projeto de lei no Congresso Nacional. Assunto para análise de Alberto Nemer e Cássio Moro, nesta edição do Retrabalho. Ouça!
Retrabalho - 23-12-20
Ainda segundo a decisão, os pagamentos já realizados continuarão válidos e não poderão ser rediscutidos. Já nos processos em andamento que estejam paralisados à espera da decisão do STF, devem ser aplicados os novos índices de forma retroativa, assim como naqueles em que não houve discussão sobre a incidência.
Nemer traz sua visão sobre o tema. "Essa decisão do STF vem corrigir um erro histórico de que os débitos na Justiça do Trabalho tinham aplicação de uma correção e de juros exorbitantes. Numa economia controlada, com a inflação que chega de 3 a 4% ao ano, os processos trabalhistas poderiam ter aplicação de até 18% ao ano. Ou seja, tornando assim um desequilíbrio financeiro também. Com essa decisão do STF, além de se aplicar a decisão correta, traz um equilíbrio. Ou seja, o trabalhador não vai ser prejudicado.