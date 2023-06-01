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Retrabalho

STF decide que demissão sem causa não precisa de justificativa; algo muda?

Ouça a participação dos comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro

Publicado em 01 de Junho de 2023 às 11:20

Publicado em 

01 jun 2023 às 11:20
Demissão, demitido
Demissão, demitido Crédito: wutzkoh/Canva Pro
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, na última sexta-feira (26), confirmar a validade de um decreto de 1996, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que permite a demissão sem justa causa, ou seja, sem a apresentação de uma justificativa formal por parte do empregador. Por 6 votos a 5, o texto excluiu o Brasil da Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e pôs fim a uma ação que havia começado a ser julgada em 2003. De que forma essa decisão tomada pelo STF pode impactar as relações trabalhistas? Este é o tema em destaque nesta edição do "Retrabalho", com os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro.
CBN - Retrabalho - 01-06-23.mp3

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