"Soneca" no trabalho pode dar demissão? Especialista explica

Permitir que funcionários tirem cochilos durante o expediente pode melhorar a produtividade, de acordo com um estudo conduzido pela Universidade de Michigan. Os pesquisadores concluíram que isso acontece porque as sonecas tendem a neutralizar o comportamento impulsivo e aumentar a tolerância à frustração, além de promover a segurança no local de trabalho.

A "soneca" rápida e outras estratégias para se manter revigorado durante a jornada de trabalho têm se tornando comuns no ambiente das organizações. Nesta edição do "Retrabalho", o comentarista Cássio Moro discute o assunto. Dormir no trabalho é a solução para a produtividade ou pode levar a demissão do colaborador? Ouça a conversa completa!