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Retrabalho

"Soneca" no trabalho pode dar demissão? Especialista explica

Ouça os comentáros de Cássio Moro

Publicado em 27 de Julho de 2023 às 11:55

Publicado em 

27 jul 2023 às 11:55
Sono
Sono Crédito: Pixabay
Permitir que funcionários tirem cochilos durante o expediente pode melhorar a produtividade, de acordo com um estudo conduzido pela Universidade de Michigan. Os pesquisadores concluíram que isso acontece porque as sonecas tendem a neutralizar o comportamento impulsivo e aumentar a tolerância à frustração, além de promover a segurança no local de trabalho.
A "soneca" rápida e outras estratégias para se manter revigorado durante a jornada de trabalho têm se tornando comuns no ambiente das organizações. Nesta edição do "Retrabalho", o comentarista Cássio Moro discute o assunto. Dormir no trabalho é a solução para a produtividade ou pode levar a demissão do colaborador? Ouça a conversa completa!
CBN - Retrabalho - 27-07-23.mp3

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