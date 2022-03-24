Semana de 4 dias: prós e contras da medida que já é testada por vários países

Empresas ao redor do mundo vêm testado e até implantando uma semana de quatro dias de trabalho, seja em forma de teste para avaliar os resultados ou de forma definitiva. Se você pudesse otimizar o seu trabalho e como recompensa tivesse um dia a mais de descanso para se concentrar na sua vida pessoal, toparia? A semana de trabalho de quatro dias é vista como uma tendência na Europa e vai ganhando reflexos no Brasil. Como, então, adaptar a rotina de modo que não ocorra queda de produtividade e se tenha ganho de bem-estar e satisfação entre os funcionários? Tema para discussão nesta edição do "Retrabalho", com Alberto Nemer e Cássio Moro. Ouça a conversa completa!