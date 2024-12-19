Sem constrangimentos! Confraternização da firma e comportamentos a serem evitados!

O alerta vem do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Festa da firma não precisa ser sinônimo de constrangimento! Embora ocorra em um ambiente mais descontraído, as regras de ética e respeito não ficam suspensas durante a confraternização da empresa. Comportamentos inadequados de colegas ou de pessoas em postos de chefia podem ser interpretados como assédio moral, sexual ou discriminação, passíveis de responsabilização da empresa e da agressora ou agressor. Este é o tema em destaque nesta edição do "Retrabalho", com os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro. Ouça a conversa completa!