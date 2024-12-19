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Retrabalho

Sem constrangimentos! Confraternização da firma e comportamentos a serem evitados!

Ouça a participação dos comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro

Publicado em 19 de Dezembro de 2024 às 11:18

Publicado em 

19 dez 2024 às 11:18
Confraternização, festa, jantar
Confraternização, festa, jantar Crédito: Pexels
O alerta vem do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Festa da firma não precisa ser sinônimo de constrangimento! Embora ocorra em um ambiente mais descontraído, as regras de ética e respeito não ficam suspensas durante a confraternização da empresa. Comportamentos inadequados de colegas ou de pessoas em postos de chefia podem ser interpretados como assédio moral, sexual ou discriminação, passíveis de responsabilização da empresa e da agressora ou agressor. Este é o tema em destaque nesta edição do "Retrabalho", com os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro. Ouça a conversa completa!
CBN - Retrabalho -19-12-24.mp3

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