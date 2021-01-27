Sem carnaval: funcionário deve trabalhar normalmente? Entenda

A pandemia do novo coronavírus adentrou 2021, resultado no cancelamento das festa oficiais de carnaval neste ano. E sem a "pausa" típica da folia em fevereiro, como ficam as relações de trabalho? Os trabalhadores devem continuar exercendo as suas atividades normalmente? E a rotina nas empresas? Este é o tema do Retrabalho, com Alberto Nemer e Cassio Moro. "Tendo folia ou não, o Carnaval não é um feriado nacional. Alguns municípios podem declarar a data como feriado ou o Estado. No Espírito Santo, em nenhum município, o carnaval é feriado. A lógica sempre foi de trabalhar normalmente, mas, às vezes, as empresas liberam o trabalhador no carnaval e compensam outro dia. Mas há também previsões, em acordos ou convenções coletivas, que estabelecem a data como feriado, a ser compensado outro dia", resume Nemer. Ouça!