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Retrabalho

Saque-aniversário do FGTS pode sofrer mudanças? Entenda a polêmica

Ouça a participação dos comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro

Publicado em 19 de Outubro de 2023 às 11:32

Publicado em 

19 out 2023 às 11:32
Aplicativo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)
Aplicativo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Nesta edição do "Retrabalho", os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro trazem como destaque a notícia de que o Ministério do Trabalho encaminhou um projeto à Casa Civil com o objetivo de permitir que os trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário do FGTS tenham a possibilidade de resgatar o valor restante de suas contas. De acordo com a modalidade atual, os trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário têm permissão para retirar anualmente uma parte de seus fundos do FGTS no mês de seu aniversário. Em caso de demissão, no entanto, eles somente podem reaver a multa rescisória. 
CBN - Retrabalho - 19-10-23.mp3

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