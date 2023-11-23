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Retrabalho

Saiba tudo sobre recesso, férias coletivas e pagamento do 13° salário

Ouça a participação dos comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro

Publicado em 23 de Novembro de 2023 às 11:28

Publicado em 

23 nov 2023 às 11:28
Férias, escola
Férias, escola Crédito: Pixabay
Nesta edição do "Retrabalho" os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro, aproximando-se do clima de fim de ano, já iniciam um tira-dúvidas sobre assuntos que despertam atenção nessa época do ano como férias coletivas, recesso e pagamento do décimo terceiro salário. A partir de dezembro, por exemplo, muitas empresas aproveitam para dispensar os funcionários para curtir o período com alguns dias de folga – é o chamado recesso de fim de ano. Trata-se de uma prática obrigatória? Qual é a diferença entre férias coletivas e recesso? Os especialistas explicam. 
CBN - Retrabalho -23-11-23.mp3

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