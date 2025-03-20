Saiba se doenças impedem ou não a demissão sem justa causa

Nesta edição de Retrabalho, os comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro explicam se doenças impedem a dispensa sem justa causa de funcionários. Ouça a conversa completa!
CBN - Retrabalho - 20-03-25.mp3
Publicado em 20 de Março de 2025 às 11:06
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