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Retrabalho

Saiba se doenças impedem ou não a demissão sem justa causa

Ouça a participação dos comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro

Publicado em 20 de Março de 2025 às 11:06

Publicado em 

20 mar 2025 às 11:06
Demissão, demitido
Demissão, demitido Crédito: RosZie/Pixabay
Nesta edição de Retrabalho, os comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro explicam se doenças impedem a dispensa sem justa causa de funcionários. Ouça a conversa completa!
CBN - Retrabalho - 20-03-25.mp3

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