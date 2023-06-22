Saiba o que são e como funcionam as licenças do trabalho

O que a lei brasileira reconhece como licença do trabalho: este é o tema em destaque nesta edição do "Retrabalho". A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) prevê diversas situações para que o trabalhador se afaste de suas atividades sem qualquer prejuízo ao salário. Entre as possibilidades de licença remunerada do trabalho estão, por exemplo, em casos de morte de cônjuge. Por outro lado, a legislação trabalhista prevê apenas dois tipos de licença não remunerada. Os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro abordam o assunto.