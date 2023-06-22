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Retrabalho

Saiba o que são e como funcionam as licenças do trabalho

Ouça a participação dos comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro

Publicado em 22 de Junho de 2023 às 11:20

Publicado em 

22 jun 2023 às 11:20
Os impactos da pandemia na saúde mental dos trabalhadores
Os impactos da pandemia na saúde mental dos trabalhadores Crédito: Pixabay
O que a lei brasileira reconhece como licença do trabalho: este é o tema em destaque nesta edição do "Retrabalho". A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) prevê diversas situações para que o trabalhador se afaste de suas atividades sem qualquer prejuízo ao salário. Entre as possibilidades de licença remunerada do trabalho estão, por exemplo, em casos de morte de cônjuge. Por outro lado, a legislação trabalhista prevê apenas dois tipos de licença não remunerada. Os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro abordam o assunto. 
CBN - Retrabalho - 22-06-23.mp3

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