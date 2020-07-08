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Saiba o que pode mudar com nova "Carteira Verde Amarela" digital

Ouça a edição desta quarta-feira do "Retrabalho", com Alberto Nemer e Cássio Moro!

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 16:47

Publicado em 

08 jul 2020 às 16:47
Nova Carteira Verde Amarela digital vai permitir o registro por hora trabalhada de serviços prestados pelo trabalhador para vários empregadores Crédito: Montagem/CBN Vitória
Nesta edição do Retrabalho, Alberto Nemer e Cassio Moro discutem a proposta da nova "Carteira Verde Amarela" digital. O projeto está em estudo pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Você vai entender o que muda para o trabalhador e o empregador caso o sistema entre em vigor. Vale destacar que a "Carteira Verde Amarela" vai permitir o registro por hora trabalhada de serviços prestados pelo trabalhador para vários empregadores. Além disso, não haverá cobrança de encargos trabalhistas, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e da contribuição previdenciária. Guedes também pretender fazer uma "ponte" de transição entre a assistência social do governo e os contratos regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Na carteira, estará registrada a quantidade de horas que o trabalhador faz para cada empregados com a referência do salário mínimo. Ouça a análise completa:
RETRABALHO - 08-07-20
Nemer e Moro também comentam sobre a medida provisória 936, que foi sancionada com vetos pelo presidente Jair Bolsonaro. O texto autoriza as empresas a negociarem acordos de suspensão temporária do contrato de trabalho ou de redução de jornada e salário com funcionários durante a pandemia. A medida está em vigor desde 1º de abril, mas o texto só foi aprovado pelo Congresso em junho. Entre os artigos vetados pelo presidente está o que prorrogava a desoneração da folha de pagamento até dezembro de 2021 para 17 setores intensivos em mão de obra. 

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