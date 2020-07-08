Saiba o que pode mudar com nova "Carteira Verde Amarela" digital

Nesta edição do Retrabalho, Alberto Nemer e Cassio Moro discutem a proposta da nova "Carteira Verde Amarela" digital. O projeto está em estudo pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Você vai entender o que muda para o trabalhador e o empregador caso o sistema entre em vigor. Vale destacar que a "Carteira Verde Amarela" vai permitir o registro por hora trabalhada de serviços prestados pelo trabalhador para vários empregadores. Além disso, não haverá cobrança de encargos trabalhistas, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e da contribuição previdenciária. Guedes também pretender fazer uma "ponte" de transição entre a assistência social do governo e os contratos regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Na carteira, estará registrada a quantidade de horas que o trabalhador faz para cada empregados com a referência do salário mínimo. Ouça a análise completa: