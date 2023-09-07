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Retrabalho

Sábado é dia útil e pode ou não ser trabalhado? Tire suas dúvidas!

A questão, em geral, é sobre o pagamento do salário ou sobre os dias de expediente de trabalho

Publicado em 07 de Setembro de 2023 às 11:35

Publicado em 

07 set 2023 às 11:35
Calendário, feriados
Calendário, sábado, domingo, feriados Crédito: Pixabay
Em clima de "feriadão" prolongado para muitas pessoas, esta edição do "Retrabalho" responde a um questionamento comum: sábado é considerado dia útil? A dúvida é frequente entre empregados e empregadores, em geral quando a discussão é sobre o pagamento do salário ou sobre os dias de expediente de trabalho. Algumas religiões, como a Igreja Adventista do Sétimo Dia, não permitem que os fiéis trabalhem do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado. Existe uma lei específica que obrigue o empregador a dispensar o funcionário? O comentarista Alberto Nemer responde a dúvida. Ouça a conversa completa!
CBN - RETRABALHO - 07-09-23

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