Responder mensagens do trabalho no Whatsapp gera hora extra?

O uso do aplicativo de mensagens WhatsApp faz parte da rotina da maior parte das pessoas. Mas nesta edição do "Retrabalho" os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro trazem uma importante discussão sobre o assunto na área trabalhista: afinal, o funcionário tem que entrar em um grupo criado pela sua firma? Que tipos de situações inapropriadas podem levar até uma demissão? Alberto Nemer explica que "o WhatsApp é, hoje, uma importante ferramenta de trabalho e que traz, sim, consequências sobre o seu uso para empregados e empregadores", alerta.