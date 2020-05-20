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RETRABALHO

Responder mensagens do trabalho no Whatsapp gera hora extra?

Confira as respostas dos comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro

Publicado em 20 de Maio de 2020 às 17:47

Publicado em 

20 mai 2020 às 17:47
WhatsApp: aplicativo Crédito: Pixabay
O uso do aplicativo de mensagens WhatsApp faz parte da rotina da maior parte das pessoas. Mas nesta edição do "Retrabalho" os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro trazem uma importante discussão sobre o assunto na área trabalhista: afinal, o funcionário tem que entrar em um grupo criado pela sua firma? Que tipos de situações inapropriadas podem levar até uma demissão? Alberto Nemer explica que "o WhatsApp é, hoje, uma importante ferramenta de trabalho e que traz, sim, consequências sobre o seu uso para empregados e empregadores", alerta.
Cássio Moro também salienta a fala de Nemer e explica que uma postura inadequada no aplicativo pode levar à demissão por justa causa. Mas isso, ele orienta, não pode ser realizado por meio de mensagem no próprio grupo, de forma a expor a pessoa. Outro ponto abordado pelos comentaristas é se responder às mensagens do chefe, após o horário de trabalho estabelecido, configura horas extras. Acompanhe as explicações:
RETRABALHO - 20-05-20

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