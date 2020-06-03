Rescisão por "força maior" ou "fato do príncipe": entenda a aplicação

No caso das alegações de "factum principis", a situação é ainda mais grave, pois há casos de empregadores que sequer quitam o saldo de salário devido pelo trabalho já prestado pelo obreiro no mês da rescisão, sustentando que o pagamento de todas as verbas rescisórias, salariais ou indenizatórias, ficará a cargo do governo responsável. Acompanhe as explicações: