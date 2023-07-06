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Retrabalho

Rescisão do contrato de trabalho: tire suas dúvidas

Ouça a participação do comentarista Alberto Nemer

Publicado em 06 de Julho de 2023 às 11:26

Publicado em 

06 jul 2023 às 11:26
Entrevista de emprego, trabalho, líder e liderado, chefe e empregado
emprego, trabalho, chefe e empregado Crédito: Pexels
O caso chamou a atenção no noticiário. Em maio de 2021, um mecânico virou notícia mundo afora após receber o valor referente à sua rescisão de contrato com mais de 91 mil moedas de 1 centavo de dólar. Ele havia pedido demissão de uma oficina mecânica nos EUA, porque estava sofrendo assédio moral no trabalho. O pagamento em moedas foi a vingança do chefe, que ainda deixou um bilhete com um xingamento. As moedas, todas sujas de graxa, pesavam cerca de 228 quilos. Na semana passada, a Justiça ordenou que o dono da oficina pague uma indenização por assédio moral. Nesta edição do "Retrabalho", o comentarista Alberto Nemer explica como deve funcionar, na prática, a rescisão do contrato de trabalho. Quais os tipos de rescisão? 
CBN - Retrabalho -06-07-23.mp3

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