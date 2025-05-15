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Retrabalho

Regras para contribuição sindical: especialistas explicam!

Ouça a análise dos comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro

Publicado em 15 de Maio de 2025 às 11:27

Publicado em 

15 mai 2025 às 11:27
Movimentação em frente ao Sindicato dos Trabalhadores em Hospitais e Empresas Privadas no Estado do Espírito Santo fechada nesta segunda-feira
Fila sindicato  Crédito: Vitor Jubini
Foi destaque no noticiário nos últimos dias o fato de que profissionais da área da saúde vêm enfrentado uma luta contra a taxa cobrada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Hospitais e Empresas de Saúde Privadas no Estado do Espírito Santo (Sintrasades). Na última segunda-feira (12), por exemplo, os trabalhadores que não conseguiram ser atendidos durante a semana passada, voltaram a formar fila em frente à sede do sindicato, na Cidade Alta, em Vitória. Porém, as portas da entidade permaneceram fechadas e não houve atendimento. O Supremo Tribunal Federal (STF) já definiu que a contribuição assistencial não é obrigatória, mas pode ser imposta se estiver prevista em convenção coletiva. Contudo, é assegurado ao trabalhador o direito de oposição. As filas registradas na rua da sede do Sindicato dos Trabalhadores em Hospitais e Empresas de Saúde Privadas no Estado do Espírito Santo (Sintrasades), no Centro de Vitória, são formadas por trabalhadores da saúde que desejam exercer esse direito. Nesta edição do "Retrabalho", os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro falam sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Retrabalho -15-05-25.mp3

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