Reforma trabalhista completa 5 anos e novo presidente quer rever alguns pontos; entenda

Nesta edição do "Retrabalho", Alberto Nemer e Cássio Moro trazem como destaque a notícia de que a reforma trabalhista completou, no último dia 11 de novembro, cinco anos em vigor. Consolidada pelo governo de Michel Temer (MDB), a mudança no texto, consolidando alterações na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), tem resistência por parte de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), eleito para um terceiro mandado a partir de 2023. Entre as mudanças em debate estaria o do regime de trabalho intermitente, que prevê o serviço esporádico e a várias empresas.