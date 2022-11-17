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Retrabalho

Reforma trabalhista completa 5 anos e novo presidente quer rever alguns pontos; entenda

Ouça a participação dos comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro

Publicado em 17 de Novembro de 2022 às 12:05

Publicado em 

17 nov 2022 às 12:05
Carteira de trabalho digital
Carteira de trabalho digital Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Nesta edição do "Retrabalho", Alberto Nemer e Cássio Moro trazem como destaque a notícia de que a reforma trabalhista completou, no último dia 11 de novembro, cinco anos em vigor. Consolidada pelo governo de Michel Temer (MDB), a mudança no texto, consolidando alterações na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), tem resistência por parte de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), eleito para um terceiro mandado a partir de 2023. Entre as mudanças em debate estaria o do regime de trabalho intermitente, que prevê o serviço esporádico e a várias empresas. 
Retrabalho - 17-11-22.mp3

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