Recesso, férias coletivas: conheça os benefícios de final de ano nas empresas!

Dezembro está aí e o clima de fim de ano chegou! É nessa época que aparecem benefícios comuns, como recesso de fim de ano, férias coletivas e a Participação nos Lucros e Resultados (PLR) nas empresas. Mas especialistas explicam: para todos esses casos, é a empresa que decide se vai ou não implementar os benefícios. Quais as regras que valem nas organizações? Quais os direitos e deveres dos colaboradores? Nesta edição do "Retrabalho", os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro explicam quais são e como funcionam os direitos dos trabalhadores no final de ano. Ouça a conversa completa!