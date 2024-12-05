Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Retrabalho

Recesso, férias coletivas: conheça os benefícios de final de ano nas empresas!

Ouça a participação dos comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro

Publicado em 05 de Dezembro de 2024 às 11:19

Publicado em 

05 dez 2024 às 11:19
Imagem Edicase Brasil
[Edicase]As férias (Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock) Crédito:
Dezembro está aí e o clima de fim de ano chegou! É nessa época que aparecem benefícios comuns, como recesso de fim de ano, férias coletivas e a Participação nos Lucros e Resultados (PLR) nas empresas. Mas especialistas explicam: para todos esses casos, é a empresa que decide se vai ou não implementar os benefícios. Quais as regras que valem nas organizações? Quais os direitos e deveres dos colaboradores? Nesta edição do "Retrabalho", os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro explicam quais são e como funcionam os direitos dos trabalhadores no final de ano. Ouça a conversa completa!
CBN - Retrabalho - 05-12-24.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aniversário de Manuela
Maria Izabel Braga Ferlin celebra 11 anos da filha Manuela em Vila Velha
Imagem de destaque
A conta que nunca fecha
Atropelamento ciclista Camburi
Caso Luísa Lopes: motorista vai a júri em agosto por morte de ciclista no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados