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Retrabalho

'Quinta-feira santa' é ou não é feriado? Entenda!

Quem explica é o comentarista Alberto Nemer

Publicado em 06 de Abril de 2023 às 11:28

Publicado em 

06 abr 2023 às 11:28
Calendário, feriados
Calendário, feriados Crédito: Pixabay
Esta semana será curta para muitos trabalhadores brasileiros, já que a Sexta-feira Santa (7) é considerada feriado nacional. Mas a véspera do feriado, popularmente chamada de “quinta-feira santa”, por estar dentro da Semana Santa, também é considerada feriado? Este é o tema em destaque nesta edição do "Retrabalho", com a participação do comentarista Alberto Nemer. Segundo especialistas, a quinta-feira é um dia normal de trabalho, exceto se houver uma lei ou decreto determinando que o dia é de descanso.
Retrabalho - 06-04-23.mp3

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