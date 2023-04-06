'Quinta-feira santa' é ou não é feriado? Entenda!

Esta semana será curta para muitos trabalhadores brasileiros, já que a Sexta-feira Santa (7) é considerada feriado nacional. Mas a véspera do feriado, popularmente chamada de “quinta-feira santa”, por estar dentro da Semana Santa, também é considerada feriado? Este é o tema em destaque nesta edição do "Retrabalho", com a participação do comentarista Alberto Nemer. Segundo especialistas, a quinta-feira é um dia normal de trabalho, exceto se houver uma lei ou decreto determinando que o dia é de descanso.

