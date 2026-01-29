Quando um trabalhador pode ser afastado do trabalho por doença? Especialistas explicam!

Nesta edição do Retrabalho, o assunto em destaque é afastamento por doença. Dados exclusivos divulgados pelo portal "G1", esta semana, obtidos junto ao Ministério da Previdência Social, apontam que o Brasil registrou cerca de 4 milhões de afastamentos do trabalho por doença em 2025, o maior número dos últimos cinco anos. As dores nas costas e os problemas na coluna lideraram as concessões de benefícios no país. Em 2025, a dorsalgia (a dor nas costas) foi a principal causa de afastamento de licença, com 237.113 pedidos concedidos. Ela se mantém no topo do ranking desde 2023.