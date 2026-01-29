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Retrabalho

Quando um trabalhador pode ser afastado do trabalho por doença? Especialistas explicam!

Acompanhe com os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro

Publicado em 29 de Janeiro de 2026 às 11:42

Publicado em 

29 jan 2026 às 11:42
Licença médica, afastamento por doença, doente, atestado, febre, termômetro
Licença médica, afastamento por doença, doente, atestado, febre, termômetro Crédito: Shutterstock
Nesta edição do Retrabalho, o assunto em destaque é afastamento por doença. Dados exclusivos divulgados pelo portal "G1", esta semana, obtidos junto ao Ministério da Previdência Social, apontam que o Brasil registrou cerca de 4 milhões de afastamentos do trabalho por doença em 2025, o maior número dos últimos cinco anos. As dores nas costas e os problemas na coluna lideraram as concessões de benefícios no país. Em 2025, a dorsalgia (a dor nas costas) foi a principal causa de afastamento de licença, com 237.113 pedidos concedidos. Ela se mantém no topo do ranking desde 2023.
Na sequência aparecem os outros transtornos de discos intervertebrais, como a hérnia de disco, responsáveis por 208.727 afastamentos. O raio-x dos afastamentos, no entanto, mostra que outro tipo de doença ganhou peso e passou a disputar espaço com essas causas tradicionais: o emocional. Os casos de ansiedade e depressão cresceram em relação ao ano anterior e, se somados, já formam o segundo maior motivo de afastamento do trabalho no Brasil, atrás apenas das doenças da coluna. Os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro falam sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Retrabalho - 29-01-26.mp3

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