Qual o papel da Justiça do Trabalho? Como funciona a legislação trabalhista?

Foi destaque em "A Gazeta", nesta semana, a coluna de Alberto Nemer destacando que a Justiça do Trabalho tem uma função vital no Brasil: garantir que os direitos dos trabalhadores sejam respeitados e promover o equilíbrio nas relações entre empresas e empregados. Ele aponta que mais do que aplicar leis, sua missão é proteger a dignidade do trabalhador e assegurar justiça nas interações profissionais. No entanto, para que isso continue de maneira eficiente, é crucial que essa seriedade não seja desvirtuada por ações irresponsáveis ou por tentativas de obter ganhos sem embasamento legal. Infelizmente, nos últimos anos, temos visto um aumento no número de ações que tratam a Justiça do Trabalho como um campo para “aventuras jurídicas” que deixam a justiça ainda mais morosa. Esse é o assunto do "Retrabalho" com os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro. Ouça a conversa completa!