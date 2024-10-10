Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Retrabalho

Qual o papel da Justiça do Trabalho? Como funciona a legislação trabalhista?

É dever dela garantir que os direitos dos trabalhadores sejam respeitados e promover o equilíbrio nas relações entre empresas e empregados

Publicado em 10 de Outubro de 2024 às 11:40

Publicado em 

10 out 2024 às 11:40
O Sindfer argumentou na Justiça do Trabalho que as demissões violavam dispositivos da CLT
Justiça do Trabalho, direitos garantidos, respeito mútuo Crédito: Divulgação
Foi destaque em "A Gazeta", nesta semana, a coluna de Alberto Nemer destacando que a Justiça do Trabalho tem uma função vital no Brasil: garantir que os direitos dos trabalhadores sejam respeitados e promover o equilíbrio nas relações entre empresas e empregados. Ele aponta que mais do que aplicar leis, sua missão é proteger a dignidade do trabalhador e assegurar justiça nas interações profissionais. No entanto, para que isso continue de maneira eficiente, é crucial que essa seriedade não seja desvirtuada por ações irresponsáveis ou por tentativas de obter ganhos sem embasamento legal. Infelizmente, nos últimos anos, temos visto um aumento no número de ações que tratam a Justiça do Trabalho como um campo para “aventuras jurídicas” que deixam a justiça ainda mais morosa. Esse é o assunto do "Retrabalho" com os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro. Ouça a conversa completa!
CBN - Retrabalho - 10-10-24.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional
Helicópter do Notaer e Bombeiros foram acionados para resgate na Pedra do Frade e a Freira, em Vargem Alta
Grupo pede ajuda após ficar preso na pedra do Frade e a Freira no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados