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Retrabalho

Quais são os casos em que o trabalhador tem estabilidade no emprego?

Acompanhe com os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro

Publicado em 22 de Janeiro de 2026 às 11:59

Publicado em 

22 jan 2026 às 11:59
Carteira de Trabalho, Emprego, profissão
Carteira de Trabalho, emprego, profissão, estabilidade Crédito: Agência Brasil
Nesta edição do Retrabalho, os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro trazem como destaque a informação que a legislação brasileira permite a rescisão do contrato de trabalho sem justa causa a qualquer momento. Entretanto, a lei protege o empregado em algumas situações, impedindo que o colaborador seja dispensado de forma arbitrária, é a estabilidade. A legislação trabalhista prevê estabilidade no emprego em determinadas circunstâncias. Isso quer dizer que a empregada ou o empregado não pode ser demitido sem justa causa durante um período definido, caso atenda aos requisitos previstos. Gestantes, dirigentes sindicais e trabalhadores acidentados contam com essa garantia, por exemplo. Ouça a conversa completa!
CBN - Retrabalho - 22-01-26.mp3

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