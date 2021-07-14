Quais perspectivas do ES para retomar geração de emprego e qualificar os trabalhadores

Nesta edição do Retrabalho, Alberto Nemer e Cassio Moro recebem Tyago Hoffmann, secretário de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico. Em destaque as ações do governo estadual para a geração de empregos e o desenvolvimento do Espírito Santo, sobretudo, em meio ao impacto da pandemia . O secretário detalha as ações governamentais para incentivar a abertura de novos negócios e, consequentemente, gerar oportunidades de trabalho. Ouça:

"Desde o início das ações do Plano Espírito Santo - Convivência Consciente, em julho de 2020, registramos um saldo de +50.476 postos de trabalho no Estado. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia, referente ao mês de abril deste ano", destaca a publicação. Ainda, segundo o secretário, "o número equivale a mais da metade da meta de geração de empregos estabelecida pelo Plano para ser cumprida até dezembro de 2022. Significa dizer que, um ano e meio antes do vencimento do prazo estabelecido, nós já alcançamos metade das vagas de empregos colocadas como meta. E isso em plena pandemia do novo coronavírus (Covid-19)", explicou Tyago.