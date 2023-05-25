Quais os direitos de quem pede demissão ou faz acordo?

Nesta edição do "Retrabalho", os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro esclarecem as dúvidas dos ouvintes sobre temas como férias, demissão e jornadas de trabalho. Confira.
CBN - Retrabalho - 25-05-23.mp3
Publicado em 25 de Maio de 2023 às 11:14
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