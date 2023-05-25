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Retrabalho

Quais os direitos de quem pede demissão ou faz acordo?

Quem explica são os comentarista Alberto Nemer e Cássio Moro

Publicado em 25 de Maio de 2023 às 11:14

Publicado em 

25 mai 2023 às 11:14
Carteira de trabalho e previdência social
Carteira de trabalho e previdência social Crédito: Fernando Madeira
Nesta edição do "Retrabalho", os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro esclarecem as dúvidas dos ouvintes sobre temas como férias, demissão e jornadas de trabalho. Confira. 
CBN - Retrabalho - 25-05-23.mp3

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