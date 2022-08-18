Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Retrabalho

Profissão dos sonhos versus realidade: existe trabalho ideal?

Este é o tema do "Retrabalho", com Alberto Nemer e Cássio Moro

Publicado em 18 de Agosto de 2022 às 11:48

Publicado em 

18 ago 2022 às 11:48
Chefe, líder, patrão, trabalho
profissão Crédito: Pexels
A rede social LinkedIn fez uma pesquisa com os seus usuários para descobrir quais são as profissões que eles mais sonham em ter. A pesquisa foi feita mundialmente e o ranking geral confirmou que a maioria das pessoas que haviam respondido sonhavam em ser engenheiro(a), em seguida apareceram as profissões piloto(a), médico(a) ou enfermeiro(a), cientista, professor(a) e por último advogado(a). Mas hoje em dia há tantas outras oportunidades de trabalho que para muitos pode parecer um sonho. 
Realidade ou sonho? Uma empresa está oferecendo 100 mil dólares canadenses por ano para um funcionário que servirá como "testador" de doces. Tem também uma outra oportunidade no paraíso das Maldivas. um resort está procurando um funcionário para cuidar de sua livraria em troca de salário e hospedagem. De acordo com o site TimeOut, o salário é de US$ 750 (R$ 3.963), mas o quarto onde o funcionário vai morar pelo tempo em que estiver trabalhando no arquipélago custa em torno de US$ 36.500 a diária. Este é o tema do "Retrabalho", com Alberto Nemer e Cássio Moro. 
Retrabalho - 18-08-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carros elétricos
Espírito Santo lidera a nova geografia dos veículos elétricos no Brasil
João Fonseca
João Fonseca disputa vaga na semifinal de Roland Garros nesta terça-feira (02)
Base 27
Base 27 faz rodada de negócios para conectar startups, empresas e investidores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados