Profissão dos sonhos versus realidade: existe trabalho ideal?

A rede social LinkedIn fez uma pesquisa com os seus usuários para descobrir quais são as profissões que eles mais sonham em ter. A pesquisa foi feita mundialmente e o ranking geral confirmou que a maioria das pessoas que haviam respondido sonhavam em ser engenheiro(a), em seguida apareceram as profissões piloto(a), médico(a) ou enfermeiro(a), cientista, professor(a) e por último advogado(a). Mas hoje em dia há tantas outras oportunidades de trabalho que para muitos pode parecer um sonho.

Realidade ou sonho? Uma empresa está oferecendo 100 mil dólares canadenses por ano para um funcionário que servirá como "testador" de doces. Tem também uma outra oportunidade no paraíso das Maldivas. um resort está procurando um funcionário para cuidar de sua livraria em troca de salário e hospedagem. De acordo com o site TimeOut, o salário é de US$ 750 (R$ 3.963), mas o quarto onde o funcionário vai morar pelo tempo em que estiver trabalhando no arquipélago custa em torno de US$ 36.500 a diária. Este é o tema do "Retrabalho", com Alberto Nemer e Cássio Moro.