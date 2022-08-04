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Retrabalho

Posso faltar ao trabalho? Razões que permitem ausências sem desconto

Quem explica são os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro

Publicado em 04 de Agosto de 2022 às 11:43

Publicado em 

04 ago 2022 às 11:43
Teletrabalho, home office
Trabalho Crédito: Pexels
Nesta edição do "Retrabalho", Alberto Nemer e Cássio Moro trazem como destaque que faltar ao trabalho sem razão pode causar demissão do empregado por justa causa sob a alegação de desídia (negligência), de acordo com a lei. Mas há ocasiões em que o trabalhador tem o direito de faltar sem risco de perder o emprego ou sofrer descontos no salário. Levantamento realizado por UOL apontou algumas dessas razões. Entre elas: doação de sangue, morte de parentes, casamento e licenças maternidade e paternidade, por exemplo. Ouça as explicações completas!
Retrabalho - 04-08-22

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