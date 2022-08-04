Posso faltar ao trabalho? Razões que permitem ausências sem desconto

Nesta edição do "Retrabalho", Alberto Nemer e Cássio Moro trazem como destaque que faltar ao trabalho sem razão pode causar demissão do empregado por justa causa sob a alegação de desídia (negligência), de acordo com a lei. Mas há ocasiões em que o trabalhador tem o direito de faltar sem risco de perder o emprego ou sofrer descontos no salário. Levantamento realizado por UOL apontou algumas dessas razões. Entre elas: doação de sangue, morte de parentes, casamento e licenças maternidade e paternidade, por exemplo. Ouça as explicações completas!