Pode isso? WhatsApp está fazendo as pessoas trabalharem cada vez mais

O uso do aplicativo WhatsApp nas relações de trabalho. Instalado em 99% dos celulares brasileiros, o WhatsApp tornou a comunicação entre amigos e parentes muito mais prática e definiu uma plataforma padrão para mensagens, grupos e chamadas. Com todos cadastrados no aplicativo, não demorou para que ele começasse a ser usado também para a comunicação nas empresas. Mas se antes era possível esbarrar em alguém somente quando se compartilhava o mesmo ambiente, agora a disponibilidade é ilimitada. Pedir uma informação leva somente alguns segundos, independentemente do momento, de segunda a segunda. O fenômeno da "disponibilidade integral" pode impactar as relações de trabalho? Como ele pode ser medido? Os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro discutem o assunto nesta edição do "Retrabalho". Ouça a conversa completa!