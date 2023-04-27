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Retrabalho

Pode isso? WhatsApp está fazendo as pessoas trabalharem cada vez mais

Ouça a participação dos comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro

Publicado em 27 de Abril de 2023 às 11:24

Publicado em 

27 abr 2023 às 11:24
Whatsapp
Whatsapp Crédito: Pixabay
O uso do aplicativo WhatsApp nas relações de trabalho. Instalado em 99% dos celulares brasileiros, o WhatsApp tornou a comunicação entre amigos e parentes muito mais prática e definiu uma plataforma padrão para mensagens, grupos e chamadas. Com todos cadastrados no aplicativo, não demorou para que ele começasse a ser usado também para a comunicação nas empresas. Mas se antes era possível esbarrar em alguém somente quando se compartilhava o mesmo ambiente, agora a disponibilidade é ilimitada. Pedir uma informação leva somente alguns segundos, independentemente do momento, de segunda a segunda. O fenômeno da "disponibilidade integral" pode impactar as relações de trabalho? Como ele pode ser medido? Os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro discutem o assunto nesta edição do "Retrabalho". Ouça a conversa completa!
Retrabalho - 27-04-23.mp3

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