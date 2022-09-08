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Retrabalho

Piso nacional de Enfermagem: a polêmica sobre a suspensão da lei

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Publicado em 08 de Setembro de 2022 às 12:20

Publicado em 

08 set 2022 às 12:20
Enfermeiros
Enfermeiros Crédito: Divulgação/Câmara dos Deputados
Nos últimos dias a notícia em destaque foi que o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu no domingo (4) a lei aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e que cria o piso salarial da enfermagem. A decisão vale até que sejam analisados dados detalhados dos estados, municípios, órgãos do governo federal, conselhos e entidades da área da saúde sobre o impacto financeiro para os atendimentos e os riscos de demissões diante da implementação do piso. O prazo para que essas informações sejam enviadas ao STF é de 60 dias. Diante dos dados já apresentados na ação, o ministro avaliou que há risco de piora na prestação do serviço de saúde, principalmente nos hospitais públicos, Santas Casas e hospitais ligados ao SUS. Tema para o "Retrabalho", com Alberto Nemer!
Retrabalho - 08-09-22

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