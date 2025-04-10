Pedidos de demissão já são 38% do total de dispensas no país

Nunca tantos empregados formais pediram demissão no Brasil. Um estudo do economista Bruno Imaizumi, da LCA 4intelligence, ao qual o jornal "O Globo" teve acesso exclusivo, com base em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), mostrou que 37,9% dos desligamentos em janeiro deste ano foram a pedido do trabalhador. O trabalho da LCA traça um perfil desses trabalhadores: são mais jovens, mulheres e comerciários. Em tempos de economia aquecida, é mais fácil trocar um emprego pelo outro e a rotatividade aumenta, mas desta vez a proporção dos que pediram as contas atingiu um patamar inédito. Muitos estão deixando de vez a carteira de trabalho em busca de flexibilidade e de uma chance de ganhar mais. Este é o tema em destaque no quadro "Retrabalho", com os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro falam sobre o assunto. Ouça a conversa completa!