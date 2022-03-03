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Retrabalho

Participação das mulheres no mercado de trabalho: preconceito ainda existe

Ouça a análise do comentarista Alberto Nemer

Publicado em 03 de Março de 2022 às 11:42

Publicado em 

03 mar 2022 às 11:42
Mulheres poderão fazer cursos gratuitos no ES
Crédito: Pexels
Ainda hoje muitas mulheres vivem o conflito entre carreira e maternidade. E não é difícil encontrar empresas que preferem contratar homens ao invés de profissionais mulheres. De acordo com as Estatísticas de Gênero do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), divulgadas em março deste ano, o nível de ocupação das mulheres de 25 a 49 anos que vivem com crianças de até três anos era de 54,6%, contra 89,2% dos homens da mesma faixa etária e nas mesmas circunstâncias. Já segundo um estudo publicado em 2016 pela Fundação Getúlio Vargas, quase metade das mulheres que tiram licença-maternidade está fora do mercado de trabalho em até 24 meses após o nascimento da criança. Esse é o tema do Retrabalho desta quinta-feira (03), com o comentarista Alberto Nemer.
Retrabalho - 03-03-22

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