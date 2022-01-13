Pandemia: grávidas são obrigadas a permanecer em home office?

Nesta edição do Retrabalho, Alberto Nemer e Cássio Moro discutem a relação de trabalho das gestantes durante a pandemia. Uma pergunta frequente quando se fala dessa relação é: gestantes já podem voltar ao trabalho presencial ou são obrigadas a permanecer no modelo de trabalho home office? Eles apontam que "muitos estão, equivocadamente, achando que podiam solicitar o retorno a partir de 01º de janeiro de 2022, mas, não, as gestantes não podem retornar ao trabalho presencial". Ouça as explicações completas!