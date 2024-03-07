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Retrabalho

Os principais direitos trabalhistas das mulheres!

Ouça a participação dos comentarista Alberto Nemer e Cassio Moro

Publicado em 07 de Março de 2024 às 11:08

Publicado em 

07 mar 2024 às 11:08
Mulher, emprego, trabalho
Mulh, Crédito: Pixabay
Nesta edição do "Retrabalho", os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro, no clima que remete ao Dia da Mulher, explicam quais são os principais direitos das mulheres no mercado de trabalho. A igualdade salarial entre mulheres e homens, por exemplo, já está prevista na Constituição Federal e Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. No entanto, este direito não é integralmente cumprido. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as mulheres ganham 20% menos que os homens para os mesmos cargos. Ouça a conversa completa!
CBN - RETRABALHO - 07-03-24

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