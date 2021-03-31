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DIREITO DO TRABALHO

Os efeitos da antecipação do feriado e suas implicações trabalhistas

Alberto Nemer e Cássio Moro recebem o advogado trabalhista Carlos Eduardo Amaral

Publicado em 31 de Março de 2021 às 17:36

Publicado em 

31 mar 2021 às 17:36
Carteira de Trabalho Crédito: Ana Volpe/Agência Senado
Na última segunda-feira (29), o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), sancionou uma lei que antecipou três feriados na Capital - um recesso sanitário por conta do avanço da Covid-19 no Espírito Santo. O objetivo da decisão é de aumentar o isolamento social. Desde ontem (30), a antecipação já está valendo. Mas a mudança não impacta somente a pandemia. Implica também nas relações trabalhistas, já que os dias deixam de ser úteis e se tornam feriados. Assunto para esta edição do Retrabalho!
Retrabalho - 31-03-21
Alberto Nemer e Cássio Moro recebem o advogado especialista em Direito do Trabalho, Carlos Eduardo Amaral. Ouça!

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