Os efeitos da antecipação do feriado e suas implicações trabalhistas

Na última segunda-feira (29), o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), sancionou uma lei que antecipou três feriados na Capital - um recesso sanitário por conta do avanço da Covid-19 no Espírito Santo. O objetivo da decisão é de aumentar o isolamento social. Desde ontem (30), a antecipação já está valendo. Mas a mudança não impacta somente a pandemia. Implica também nas relações trabalhistas, já que os dias deixam de ser úteis e se tornam feriados. Assunto para esta edição do Retrabalho!