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Retrabalho

Os direitos e deveres do trabalhador afastado por Covid ou gripe

As explicações são dos comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 12:09

Publicado em 

20 jan 2022 às 12:09
Pessoa doente, doença, resfriado, gripe, passar mal
Pessoa doente, doença, resfriado, gripe, passar mal Crédito: Pexels
Com o novo aumento dos casos de Covid e a disseminação da variante ômicron, além dos casos de influenza, diversos setores estão sendo impactados pelo afastamento de funcionários infectados. Mas quais são os direitos dos funcionários e deveres das empresas nesses casos? Tema desta edição do Retrabalho, com Alberto Nemer e Cássio Moro. Uma dúvida comum, por exemplo: o trabalhador que foi diagnosticado com Covid pode continuar trabalhando? Em que condições? Ouça as explicações completas!
Retrabalho - 20-01-22

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