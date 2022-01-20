Os direitos e deveres do trabalhador afastado por Covid ou gripe

Com o novo aumento dos casos de Covid e a disseminação da variante ômicron, além dos casos de influenza, diversos setores estão sendo impactados pelo afastamento de funcionários infectados. Mas quais são os direitos dos funcionários e deveres das empresas nesses casos? Tema desta edição do Retrabalho, com Alberto Nemer e Cássio Moro. Uma dúvida comum, por exemplo: o trabalhador que foi diagnosticado com Covid pode continuar trabalhando? Em que condições? Ouça as explicações completas!