Os desafios da advocacia no pós-pandemia

Nesta edição do Retrabalho, Alberto Nemer e Cássio Moro recebem José Carlos Rizk Filho, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Espírito Santo (OAB-ES). Em pauta como a pandemia afetou o modo de operar o Direito e os desafios para os advogados e futuros profissionais da área. Nemer sinaliza, por exemplo, que a Covid-19 impôs aos advogados uma nova rotina de trabalho. "Nesta data, 11 de agosto, que remete ao Dia do Advogado, é importante termos em mente o cenário atual e o que teremos pela frente: os desafios da advocacia, do ambiente de trabalho. Nesse momento, no chamado 'novo normal', o mercado tende a passar por mudanças É o que vamos discutir", diz. Ouça: