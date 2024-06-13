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Retrabalho

Os cuidados com namoro no ambiente de trabalho; especialistas orientam sobre condutas!

Ouça a participação dos comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro

Publicado em 13 de Junho de 2024 às 11:43

Publicado em 

13 jun 2024 às 11:43
Relacionamento, namoro, casal
O assunto é namoro! Crédito: Pexels
Nesta edição do "Retrabalho", o tema em destaque é namoro envolvendo profissionais que dividem o mesmo ambiente de trabalho. Relacionamentos amorosos que florescem no ambiente de trabalho podem apresentar desafios? Os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro falam sobre o assunto. A legislação brasileira não proíbe relacionamento amorosos entre colegas de trabalho. No entanto, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) exige que as relações sejam mantidas de maneira profissional, sem comprometer a produtividade, o ambiente de trabalho ou criar conflitos de interesse.
CBN - Retrabalho - 13-06-24.mp3

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