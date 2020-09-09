Onde ajuizar ação trabalhista: local da contratação ou do serviço?

A competência para o ajuizamento de uma ação trabalhista - isto é, protocolar uma ação na justiça - é do local da contratação ou da prestação de serviços. Esta é a determinação da Consolidação das Leis do Trabalho e que foi reforçada no final de junho deste ano pela 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Na análise de um recurso relativo a uma reclamação ajuizada na região Nordeste por uma recepcionista que foi demitida durante a gravidez, o TST declarou a incompetência da Vara do Trabalho de Atalaia, em Alagoas, para examinar e julgar a ação, já que o referido local de trabalho ficava em Niterói, no Rio de Janeiro.