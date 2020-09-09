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RETRABALHO

Onde ajuizar ação trabalhista: local da contratação ou do serviço?

Ouça a edição desta quarta-feira (09) do Retrabalho, com Alberto Nemer e Cássio Moro!

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 15:44

Publicado em 

09 set 2020 às 15:44
Segundo a CLT, competência para ajuizar ação trabalhista é do local da contratação Crédito: Edson Chagas
A competência para o ajuizamento de uma ação trabalhista - isto é, protocolar uma ação na justiça - é do local da contratação ou da prestação de serviços. Esta é a determinação da Consolidação das Leis do Trabalho e que foi reforçada no final de junho deste ano pela 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Na análise de um recurso relativo a uma reclamação ajuizada na região Nordeste por uma recepcionista que foi demitida durante a gravidez, o TST declarou a incompetência da Vara do Trabalho de Atalaia, em Alagoas, para examinar e julgar a ação, já que o referido local de trabalho ficava em Niterói, no Rio de Janeiro.
É sobre esse assunto que os comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro tratam nesta edição do Retrabalho. 
Ouça:
Retrabalho - 09-09-20
Com efeito, na decisão, o colegiado frisou que o ajuizamento da ação em local diferente ao da contratação ou da prestação de serviços vai contra as regras de fixação de competência da CLT.

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