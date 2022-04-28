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Retrabalho

O que uma empresa pode e não pode impor na aparência do empregado

Os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro explicam!

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 11:29

Publicado em 

28 abr 2022 às 11:29
Emprego, mercado de trabalho
Emprego, mercado de trabalho Crédito: Pixabay
Nesta edição do Retrabalho, o assunto é a aparência do empregado! No último mês de março, a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) decidiu que uma empresa não pode exigir que seus funcionários se apresentem de cabelo e barba aparados. A jurisprudência é relacionada a um processo envolvendo a Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e uma prestadora de serviços. A empresa terceirizada, responsável pela portaria e recepção da instituição, demitiu um vigilante que se recusou a retirar o cavanhaque.
A informação chegou ao Ministério Público do Trabalho, que decidiu instaurar inquérito para apurar a existência de discriminação estética e descobriu que as restrições à imagem pessoal dos colaboradores constavam no regimento interno da universidade. A corte superior acolheu o entendimento do MPT que considerou a imposição estética discriminatória. Os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro analisam a decisão e explicam o que uma empresa pode e não pode impor em relação à aparência do empregado. Acompanhe!
Retrabalho - 28-04-22

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