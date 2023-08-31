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Retrabalho

O que são verbas rescisórias e o que diz a Lei? Especialista explica!

Ouça a participação do comentarista Cassio Moro

Publicado em 31 de Agosto de 2023 às 11:24

Publicado em 

31 ago 2023 às 11:24
Dinheiro, contas, dívidas, financeiro
Dinheiro Crédito: Pexels
Nesta edição do "Retrabalho", o tema em destaque no Retrabalho é sugestão do ouvinte Jesus Luiz. Na última edição do quadro ele encaminhou a seguinte mensagem: "Quero sugerir um tema para o 'Retrabalho'. O que diz os termos da lei trabalhista sobre as questões de verbas rescisórias, quando o trabalhador não tem registro na carteira, nem contrato formalizado. Minha esposa está passando por um processo de desligamento da empresa onde trabalha e está enfrentando dificuldades nas negociações afim de receber as verbas". Pedido feito, o comentarista Cássio Moro detalha o tema. Ouça a conversa completa!
CBN - Retrabalho - 31-08-23.mp3

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